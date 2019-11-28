По согласованию Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении одесскому бизнесмену Вадиму Альперину, причастному к организации преступной схемы растаможки ввозимых в страну товаров. Об этом сообщается в Facebook САП.

Действия Альперина квалифицированы по ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) и ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

К сегодняшнему дню сообщено о подозрении в совершении упомянутого преступления уже 11 лицам.

Скриншот: Facebook/ sap.gov.ua

Реализуя коррупционную схему с растаможкой товаров, импортируемых в Украину, злоумышленники нанесли государству ущерб в размере более 77,7 млн грн.

Напомним, 26 ноября сотрудники НАБУ и САП задержали 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. На следующий день был задержан Альперин.

"Страна" подробно рассказывала об этом человеке, которого президент Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды".