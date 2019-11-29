"Распродажа года", "Грандиозные скидки", "Черная пятница" - эти слова магическим образом действуют на покупателя, каждый год создавая невиданный ажиотаж и панику среди шопоголиков. К сожалению, участники аукциона невиданной щедрости нередко становятся жертвами аферистов и спекулянтов.

"Страна" собрала все важные вопросы о завтрашнем дне, ответы на которые помогут сохранить не только деньги, но и нервы украинцев.

"Черная пятница" - развод для лохов?

Ответ: скорее да, чем нет, потому что магазины создают искусственный ажиотаж, заманивая потенциальных покупателей.

Американская традиция устраивать небывалые скидки сразу после Дня благодарения уже который год морочит украинцам головы. Вместо предновогодних распродаж в 90%, которые действуют в американских магазинах, искатели скидок в Украине рады и небольшому удешевлению в 30%. И то, такие акции действуют зачастую на устаревший товар. В итоге iPhone со скидкой и без нее может стоить одинаково.

Так, на сайте Rozetka мобильный телефон Samsung Galaxy M10 2 на 16GB со скидкой можно купить за 2 999 грн (вместо прежней цены в 3 599 грн). Однако в "Цитрусе", MOYO и "Фокстроте" его можно найти по такой же грандиозной скидке уже сейчас. На украинской онлайн-площадке 27.ua, где черная пятница началась 11 ноября, кроссовки Nike AIR ZOOM PEGASUS продают по скидке - 2310 гривен (или 94 доллара). Их начальная цена - 4200 гривен (или больше 170 долларов). На американском сайте 6pm эти же кроссовки выставлены по скидке за 33 доллара (около 800 гривен).

И так по каждому из товаров, который проверили корреспонденты "Страны". Скидок на самом деле нет, а часть доверчивой аудитории украинцев, которые заранее регистрируются в магазинах и ТРЦ, позже конвертируют в покупателей.

Выходит, что вместо экономии украинцы могут даже переплатить, ведь украинские магазины перед Черной пятницей сначала повышают цены, чтобы их потом искусственно снизить на сумму подорожания. Ритейлеры хорошо знают психологию покупателя, которого можно заставить купить что угодно на фоне ажиотажа, который кроме как массовым психозом назвать трудно.

Немыслимый ажиотаж по-американски. Фото: Swins.com

Будут ли в украинских магазинах давки, как в США?

Ответ: ежегодно в украинских магазинах наблюдаются очереди у касс. К счастью, смертельных случаев не было.

Термин "Черная пятница" появился в 1966 году, когда инициаторы распродаж и рождественских ярмарок увидели обратную сторону пятничного праздника после Дня благодарения: гигантские пробки, давку в магазинах и даже смертельные случаи. В американских магазинах Black Friday с уверенностью можно назвать смертельноопасным днем скидок. Самое печальное, что покупатели осознанно готовы участвовать в этом театре абсурда, бесконечно ссорясь и устраивая драки за дешевый товар с другими "охотниками" шопинга.

Покупки превращаются в неконтролируемые и шумные акты вандализма. Люди с криком выхватывают товары на витринах, буквально разрывая их упаковки в споре. В одной из таких давок два года назад погибли 11 человек. Все это происходит или в полночь или рано утром, когда только-только открываются магазины: в первые часы скидки на товары достигают 80%-90%. В самые ожесточенные драки приходится вмешиваться полицейским и охранникам.

В украинских магазинах американских давок нет, потому что саму "Черную пятницу" растянули на 5 дней - до 2 декабря, а некоторые скидки действуют уже сейчас. Это сделано для того, чтобы охватить больше покупателей. Да и скидки на товары в Украине не такие огромные, как в США, и действуют не во всех магазинах.

Правда что "Черную пятницу" украинцы трактуют по-своему?

Ответ: абсолютно верно. В Украине продавцы ждут дня распродаж больше, чем покупатели.

С каждым годом американский праздник оказывает все меньшее воздействие на украинцев. Скидки начинают анонсировать все подряд, включая продавцов недвижимостью, стоматологов и салоны красоты. Специалисты объясняют это тем, что продажи 2019 года, особенно осенью, обвалились втрое. По словам руководителя агентства MPR Communications Group и пространства украинских дизайнеров Designer's Room в ТРЦ Art Mall Лидии Марковой, отечественным ритейлорам все сложнее продавать свой товар без скидок. "Поэтому на черную пятницу очень большие ожидания", - рассказала она "Стране".

Год назад покупателей было много в сетевых магазинах одежды. Фото: Страна.ua

"Черная пятница 2019" может стать самой провальной?

Ответ: Да. И на это у специалистов есть несколько причин, одна из которых - активные покупки за границей.

Для продавцов одежды климатические изменения стали неприятным фактором. Украинцы в этом году не пришли за зимним гардеробом потому, что не было необходимости. Коллекции теплой одежды, шуб и пальто остались невостребованными.

Большая часть зарплаты украинцев уходит на еду и оплату коммунальных услуг. По словам Марковой, люди не готовы платить за одежду больше 200 гривен, а любителей дорогой брендовой одежды - единицы. Они даже покупки делают на интернет-площадках или за границей. И это подтверждает тот факт, что украинцы буквально обвалили платежную систему Приват 24, когда массово делали покупки Aliexpress 11 ноября.

По словам Марковой, среднестатистический украинец делает покупки взвешенно: он не спешит ничего покупать, долго ходит по магазинам, присматривается и приценивается, посещает фуд-корт или зону развлечений и уходит домой. Или делает покупки в стоковых магазинах и таких, которые предлагают лояльные цены круглый год: Pull&Bear, Zara, H&M и LC Waikiki.

О том, что скидки в Украине не работают, говорит и глава Ассоциации розничных сетей Украины Алексей Дорошенко. Он приводит такие данные: семья в Украине 50% заработка тратит на еду, 36% - на коммуналку (особенно в отопительный сезон). Остальные 14% -на медицину и образование. На покупки остаются крохи - около тысячи гривен.

Как проходила "Черная пятница" в Украине?

Ответ: по-разному, но всегда интересно. В 2018 году было много краж смартфонов и угон авто. В 2017 году - погром магазина Roshen обнаженной активисткой Femen и заторы в городе из авто и в торговых центрах - из людей.

Украинцы приобщаются к традиции по-разному. Есть те, кто старается быть в толпе оголтелых шопоголиков, а кому-то комфортнее объявить бойкот покупкам, тем более что в мире 29 ноября отмечают День отказа от покупок. И у этого праздника также есть свои сторонники, выступающие против бездумного потребления и захламления планеты ненужными товарами.

Ужас украинского ритейла в тактике обмана, на который часть украинцев уже перестала реагировать. Ассоциации с "черной пятницей" и другими акциями у людей в основном негативные. А тот, кто манипулирует ценами становится аутсайдером на рынке.

Кроме того, толпы покупателей - прекрасная среда для карманников, которые в этот день выходят на свою охоту, обворовывая расслабленных шопперов. Год назад щипачи рекордно "почистили" карманы украинцев, заполучив с десяток Iphone Х и iPhone 8 Plus. Также мы писали, как год назад из киевского автосалона во время тест-драйва угнали премиальный электромобиль Tesla Model X.

А вот "бизнес по-черновецки". В Черновцах продавцы продавали колготы, вывалив товар прямо на тротуар. Это не смущало женщин, которые приседали на корточки, чтобы выбрать себе вещь по скидке.

Ключевым словом в прошлогодних обещаниях продавцов было "до". Если "скидки до 70%", то по факту они могли быть скромными - в 7%. А покупатели скупали товары, оправдывая даже ненужные скидками.

В "Черную пятницу-2017" по Киеву были огромные автомобильные пробки. А в торговых центрах - человеческие заторы. Желание сэкономить заставляло украинцев тратить еще больше денег.

Еще один курьезный случай - это акция погрома магазина "Roshen" возле Бесарабского рынка. Ее устроила активистка Femen Анжелина Диаш, которая ворвалась внутрь с криками "Black Friday, Sale Roshen!" и начала разбрасывать сладости.

Интересно, что на неподконтрольной Украине территории - в Донецке и Луганске - изначально отказались от "чернопятничных" скидок. Даже в известных монобрендовых магазинах их не будет, потому что изначально привозимые партии - небольшие, рассчитанные на определенное число покупателей.

Вывод очевиден: все эти "Черные пятницы" дают понять только то, что в Украине нет рынка потребления и качества предоставления услуг.