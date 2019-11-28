Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала Литву Латвией. Об этом свидетельствует ее пост в Instagram.

Вчера чиновница опубликовала фото в миленьком наряде, сопроводив его подписью: "Платье для латвийской командировки". Тогда как Зеленский сейчас находится с визитом в Литве.

Скриншот: Instagram/ iuliia_mendel

Комментаторы обратили внимание на ошибку. Например, подписчик daemondm отметил, что "насчет Латвии/Литвы - уже второй фейл от ОП" и сделал вывод, что у Зе "квалификация кадров явно страдает".

Тогда Мендель исправила латвийскую командировку на литовскую и назвала запись "неудавшимся троллингом".

"Платье для литовской командировки. Эх, троллинг не удался. Ладно, признаюсь, за пребывание в должности я не перепутала ни одного географического названия:)", - поиронизировала пресс-секретарь.

Напомним, в октябре пресс-служба президента уже путала прибалтийские страны. В Facebook был опубликован пост с фотоснимками визита Зеленского в Латвию, а подпись гласила, что он в Литве. Текст с ошибкой висел на странице около получаса, а затем был исправлен.

А в июле произошел похожий казус во время визита главы государства в Канаду. На официальном сайте президента было сказано, что Зеленский посетит столицу страны Торонто. На самом деле столица Канады - Оттава.