По данным международного исследования ОБСЕ, примерно 67% женщин из участниц опроса в Украине подверглись насилию. Только 17% знают куда обращаться. Всего об этом спросили у 2048 женщинах.

Одним из выводов из соцопроса стало то, что женщины, чей партнер воевал во время конфликта, чаще становились жертвами насилия с его стороны. Об этом сообщается в отчете Организации.

Также в ходе соцопроса о физическом и/или сексуальном насилии со стороны партнера сообщила почти каждая третья из десяти опрошенных женщин (28%).

"Каждый из нас может что-то сделать чтобы предотвратить или бороться с насилием против женщин и девушек. Чтобы удостовериться, что это не останется частным делом, мы все должны говорить о насилии, когда становимся его свидетелями.

Кроме того, мы должны поощрять мужчин, а особенно молодежь, говорить об этой проблеме со своими друзьями и сверстниками, начиная со школы и вплоть до вузов. Для обеспечения жизни женщин без насилия, мы должны поддерживать их, более того-предоставлять им больше возможностей", - отметила Серани Зигель, менеджер проектов гендерной секции Секретариата ОБСЕ.

В ходе исследования было проведено интервью с более 15 000 женщинами в семи государствах-участниках ОБСЕ: Албании, Боснии и Герцеговине, Молдове, Северной Македонии, Сербии, Украине и Черногории.

Фото: life.pravda.com.ua

Как сообщала "Страна", в Голосеевском районе Киева задержали подозреваемого, который хотел изнасиловать 16-летнюю девушку. Совершить преступление помешал водитель такси. Он услышал крики девушки, остановил насильника и держал до приезда полицейских. Изначально таксист зашел в кафе, где работает девушка, чтобы спросить дорогу к местной строительной площадке.

Напомним, что в Киеве начали расследование по факту изнасилования мужчины, который был обнаружен на одной из улиц Деснянского района.