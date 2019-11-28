Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что центр мира сместился на восток из-за упадка Европы. Об этом сообщает El Mundo.

"Если кто-то считает, что проблема касается только политических партий, они упускают из виду упадок Европы и Запада. Веками мировая ось проходила через запад; сегодня она сместилась на восток. Из семи миллиардов человек населяющих планету, в Азии их четыре, а в "центре" (имеется в виду Европа - Ред.) только 800 миллионов. Мы больше не центр мира по демографическим причинам", - сказал Саркози.

При этом бывший французский лидер, говоря о перспективах Евросоюза, усомнился в возможности создать единое целое из 27 разных государств.

Саркози был президентом Франции с 2007-го по 2012 год.

Фото: meta.ua

Напомним, что в ноябре действующий президент Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает "смерть мозга". По его мнению, США все больше отворачиваются от Европы. Французский лидер также указал, что Европе пришло время проснуться и начать наращивать мощь, поскольку сейчас она находится "на краю пропасти".

До этого Макрон заявил, что в мире наступает конец доминирования Запада. По его мнению, в настоящее время происходит укрепление новых держав, таких как Китай, который "выдвинулся в первый ряд". Макрон также отметил «очень успешную» стратегию России.

Также мы писали о том, что Меркель не согласилась с Макроном, что у НАТО "смерть мозга".