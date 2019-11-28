Вечером в среду, 27 ноября, в Киеве словесная перепалка пешехода и водителя на дороге закончилась стрельбой. Инцидент произошел на Троещине. Сотрудники полиции задержали стрелявшего. Об этом говорится на FB-странице Киев Оперативный.

"Около 23:00 пострадавший переходил дорогу по пешеходному переходу возле ТЦ "Фестивальный". Так как водитель автомобиля Hyundai не уступил дорогу мужчине - у них начался конфликт. Сначала словесный, а затем водитель достал пистолет и сделал несколько выстрелов", – говорится в сообщении на сайте Киев Оперативный.

Сообщается, что пистолет был заряжен резиновыми пулями, одна из них попала в лицо потерпевшему. На месте работали врачи и полиция.

Позднее стало известно, что 24-летнего стрелка задержали. У него обнаружили пневматический пистолет и "зеленое вещество растительного происхождения". Свои действия он не смог объяснить.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", в Киеве неизвестные обстреляли скоростной трамвай. Инцидент произошел в конце октября.

Напомним, что в Киеве начали расследование по факту изнасилования мужчины, который был обнаружен на одной из улиц Деснянского района.