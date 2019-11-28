Российский "Газпром" сообщил "Нафтогазу", что 1 января в 10:00 по московскому времени (09:00 по Киеву - Ред.) оснований для поставки газа в направлении Украины не будет, если стороны не заключат новое транзитное соглашение. Об этом в интервью DW заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Я напомню, что в письме, которое Газпром направил Нафтогазу, черным по белому написано, что 1 января в 10:00 по московскому времени у Газпрома не будет оснований для того, чтобы газ поставлялся в направлении Украины", - рассказал Витренко.

Он добавил, что этой фразой в Газпроме фактически признали, что перекроют "трубу", прекратив транзит газа через ГТС Украины.

При этом, у Украины без транзитного договора также не будет оснований поставлять российский газ, который будет в украинской ГТС, в Европу. Поэтому такой газ закачают в подземные хранилища до тех пор, когда появится его законный владелец.

Напомним, что в Москве подробнее рассказали о предложении Газпрома Киеву.

Также мы писали о том, что "Нафтогаз" ответил "Газпрому" на предложение о транзите газа.