Утром в четверг, 28 ноября, на трассе "Одесса - Киев" произошло три масштабных дорожно-транспортных происшествия, каждое с участием трех и более авто. Об этом сообщает сайт полиции Одесской области со ссылкой на Беляевский отдел полиции.

Все аварии случились в районе Клеверного моста в условиях сильного тумана.

На самом мосту столкнулись легковушки "Opel", "Geely" и "Mercedes". В результате столкновения травмы получили двое пассажиров "Geely". Один из них из-за ранений скончался.

Фото: od.npu.gov.ua

Под мостом в ДТП попали грузовик "МАЗ", легковые автомобили "Daewoo" и "Hyundai". Незначительными травмами отделался один человек.

А чуть дальше от моста столкнулись сразу 11 автомобилей. И снова не обошлось без пострадавших: переломы нижних конечностей и сотрясение головного мозга получили водитель и пассажирка "ВАЗ".

Видео: Facebook/ YurecOdesa

На всех локациях работают правоохранители. Они выясняют обстоятельства ДТП и решают вопрос о внесении сведений об авариях в Единый реестр досудебных расследований.

В прошлом году на этой же трассе из-за гололеда и тумана в гармошку сложились 10 автомобилей.

Ранее "Страна" писала о масштабном сентябрьском ДТП в районе Броваров Киевской области, где столкнулись сразу семь автомобилей.