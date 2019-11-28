Телеведущий и журналист Дмитрий Гордон с размахом отметил 52-летие. Помимо своего дня рождения, на днях у Гордона было более радостное событие - он с супругой стали родителями в седьмой раз.

Впрочем, свой праздник Дмитрий также отпраздновал - устроил вечеринку в загородном клубе Equides. Среди гостей было много знаменитостей: Виталий Кличко, Лилия Подкопаева с мужем Игорем, Савик Шустер, Михаил Саакашвили, Леонид Кравчук, Оля Полякова, Михаил Поплавский и многие другие.

Для гостей выступали Jerry Heil, итальянский певец Пупо, Мария Максакова, Оля Полякова, Михаил Поплавский с балетом. Фото с мероприятия опубликовало издание jetsetter.ua.

Дмитрий Гордон

Дмитрий Гордон с семьей и гостями

Выступление Михаила Поплавского

Дочери журналиста - Алиса и Санта Гордон

Дмитрий Гордон с гостями

Выступление Марии Максаковой

Лилия Подкопаева и Катя Осадчая

Нина Карпачева и Анна Герман

Александр Омельченко и Анна Герман

Марк Гинзбург

Дмитрий Гордон, Лилия Подкопаева, Игорь Дубинский

Олеся Бацман

Олеся Бацман, Дмитрий Гордон, Катя Осадчая

Виталий Кличко, Дмитрий Гордон, Олеся Бацман

Михаил Поплавский

Лилия Подкопаева

Евгений Мураев

Дмитрий Гордон на сцене

Игорь Лихута

Евгений Комаровский

Александр Мороз

Александр Омельченко

Дмитрий Гордон и Михаил Саакашвили

Яна Столар

Марина Кинах

Анатолий Анатолич с женой Юлией

Савик Шустер и Олеся Бацман

Евгений Комаровский и Леонид Кравчук

Вагиф Алиев

Оля Полякова

Виталий Кличко

Катя Осадчая

Олеся Бацман и Дмитрий Гордон

Ранее Дмитрий Гордон дал интервью блогеру Юрию Дудю, в котором заявил, что "россияне и украинцы - братья, а политики - говно".