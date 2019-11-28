Поддерживая строительство газопровода "Северный поток–2" Германия способствует экономическому удушению Украины. Об этом в интервью DW заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"С запуском "Северного потока–2" можно ожидать, что транзита через территорию Украины не будет. И Германия должна понимать, что она таким образом способствует экономическому удушению Украины", - сказал он.

Также исполнительный директор "Нафтогаза" сообщил, что в Берлине проводилась конференция и круглый стол, где обсуждались актуальные проблемы транзита газа через территорию Украины.

Витренко напомнил, что доходы от транзита газа являются очень существенными для экономики Украины, а весь украинский и восточно-европейский газовый рынок был сформирован на ожиданиях того, что газ будет идти с востока на запад.

"А такие радикальные изменения – теперь газ должен идти с запада на восток, на восток Украины по крайней мере – это угроза стабильности поставок в регионе. И Германия как один из лидеров Европейского Союза должна это осознавать", – подчеркнул Витренко.

Представитель "Нафтогаза" подтвердил, что поступающий из России газ будет считаться бесхозным "с точки зрения украинского законодательства" в том случае, если не будет подписан новый контракт с "Газпромом". Он дал понять, что в этом случае транзит газа в Европу будет под вопросом.

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