В Украине в пятницу, 29 ноября, ожидается дождливая погода. Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

При этом температура воздуха незначительно повысится. Теплее всего будет на юге и западе – до +7…+12 градусов. В других регионах максимальная температура воздуха составит +4…+8 градусов. Дожди в пятницу будут идти более интенсивно в западных областях, днем ​​они будут передвигаться восточнее.

"Завтра в дневные часы интенсивные дожди пройдут вдоль полосы Сумщина-Харьковщина-Полтавщина-Черкасская-Днепропетровщина-Кропивницкий и районы до Николаевской, Херсонской областей и Крыма", – уточнила Диденко.

В Киеве 29 ноября погода будет влажной, ожидается дождь. Температура воздуха в течение дня достигнет +5 градусов. "1-2 декабря придет похолодание, а 4-5 декабря в Украине снова потеплеет", – отметила Диденко.

Фото: facebook.com

Напомним, что синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание.

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