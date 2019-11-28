С сегодняшнего дня, 28 ноября, вступает в силу новый порядок въезда и выезда лиц, а также перемещения товаров на неподконтрольные территории в Донецкой и Луганской областях.

Новые правила были согласованы 17 июля еще правительством Гройсмана. Однако из-за многочисленных обращений граждан Кабмин отложил вступление в силу документа. А потом и отменил ряд наиболее скандальных пунктов.

Основное внимание там уделяется порядку вьезда и выезда детей. "Страна" напоминает основные пункты новых норм.

Проезд детей

Граждане Украины в направлении "ЛДНР" могут следовать при предъявлении паспорта гражданина Украины, загранпаспорта или временного удостоверения.

Дети, не достигшие 14 лет, могут ездить как по загранпаспорту, если он есть, так и по свидетельству о рождении. А уже от 14 лет - по внутреннему паспорту или заграну. Нотариально удостоверенное согласие второго из родителей (усыновителей) не требуется в случае, когда ребенок возвращается на оккупированную территорию в сопровождении того же законного представителя, с которым выезжал.

Детям 14-16 лет, обучающимся в учебных заведениях на контролируемой территории, предоставлена ​​возможность ездить без сопровождения законных представителей - при наличии документа, подтверждающего обучение и пропуска СБУ.

Въезд и выезд граждан Украины, которые выехали с оккупированной территории для оформления документов, осуществляется при предъявлении справки, выданной Госмиграционной службой.

Граждане Украины, которые родились на оккупированной территории и не получили свидетельство о рождении украинского образца, выезжают оттуда вместе с сопровождающим лицом и документами, подтверждающими факт их рождения. То есть по сути, с документами, выданными "ДНР" и "ЛНР", которые Украина таким образом признала.

Провоз вещей

Определение "ручная кладь" исключено. "Этот, казалось бы, незначительный нюанс нивелирует коррупционные риски, уменьшит очереди и вообще упростит жизнь рядовых украинцев, что вынуждены жить на временно оккупированной территории", - указывается в новости на сайте Кабмина.

Режим работы пунктов пропуска

С 1 декабря все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил переходят на зимний график работы. Теперь они будут работать с 08.00 до 17.00.

В частности, по осеннему режиму функционируют такие пункты:

• "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск" - КПВВ "Золотое";

• "Горловка - Бахмут" - КПВВ "Майорское";

• "Донецк - Курахово" - КПВВ "Марьинка";

• "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое";

• "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь" - КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик)

• "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская".