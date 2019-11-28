В Покрове Днепропетровской области подожгли автомобиль сотрудника уголовного розыска, который занимался контролем за оборотом наркотических веществ.

Работники внутренней безопасности полиции, оперативники и следователи Покровской и Никопольской полиции установили причастного к поджогу. Основная версия - преступление связано со служебной деятельностью милиционера. Об этом сообщает департамент внутренней безопасности полиции.

Так стало известно, что 27 ноября 2019 по линии "102" поступило сообщение в Покровское отделение полиции о том, что возле одного из домов горит автомобиль, владельцем которого является полицейский. Сотрудники ГСЧС потушили пожар, однако транспортное средство полностью сгорело. Работники следственно - оперативной группы полиции нашли неподалеку уничтоженной машины пластиковую канистру с остатками бензина.

По факту происшествия следователи Покровского ОП начали уголовное производство по ч. 2 ст.194 Уголовного кодекса Украины, которое впоследствии было переквалифицировано по ч.2 ст.347 УК.

Оперативники Днепропетровского управления департамента внутренней безопасности полиции ДВБ, уголовного розыска Покровского и Никопольского ОП, следователи полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили причастного к преступлению. Им оказался 33-летний житель Покрова.

Сообщается, что 22-летний старший лейтенант полиции - владелец уничтоженного автомобиля - проводил документирование незаконного оборота в городе запрещенных нарковеществ.

Фото: mvs.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Запорожской области сотрудники полиции приехали на вызов о краже ноутбука, который оказался ложным. Заявитель бы пьян и рассказал, что он позвонил в полицию потому, что ему было очень скучно и хотелось с кем-то пообщаться.

Напомним, что в городе Днепр сотрудники полиции задержала преступную группу из 5 человек (от 22 до 43 лет), членов которой подозревают в совершении серии разбойных нападений.