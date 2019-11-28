Численность иностранцев, изучающих русский язык, в 2018 году сократилась почти вдвое, сообщил РБК со ссылкой на доклад подведомственного Минобрнауки Центра социологических исследований ("Социоцентр"). По его данным, интерес к изучению русского языка продолжит снижаться.

В докладе сказано, что сейчас русский язык занимает десятое место в мире по распространению, его используют в 27 странах. Если в начале 1990-х русский язык изучало 74,6 млн человек, то к 2018 году их количество сократилось до 38,2 млн. Без учета стран бывшего СССР число изучающих русский язык упало по всему миру с 20 млн до чуть более 1 млн человек.

Меньше всего владеть языком стали в Восточной Европе и на Балканах (8 млн человек в 2015 году против 38 млн в 1990-м). В странах бывшего СССР также снизилось количество говорящих на русском (с 119,5 млн до 82,5 млн), однако их число выросло в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии (с 1,2 млн до 4 млн).

Эксперты полагают, что к 2025 году доля владеющих русским языком в мире составит 2,7%, или 215 млн человек, от общемировой численности населения 8 млрд человек. Сейчас стабильный рост числа изучающих язык в Европе и Северной Америке продолжается за счет детей эмигрантов из России и стран бывшего СССР. Также с 2014 по 2018 год увеличилось количество изучающих русский язык в Узбекистане и Таджикистане.

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