Ровно 15 лет, 28 ноября 2004 года, в Северодонецке Луганской области прошел так называемый съезд депутатов всех уровней. Это политическое событие стало знаковым для Украины нулевых.

Именно тогда - первый и последний раз - на столь серьезном уровне прозвучал призыв об отделении всей левобережной части страны.

"Страна" вспоминает, почему произошел этот съезд, кто на нем выступил и что говорил. А главное - почему через 10 лет идеи Северодонецка был частично реализованы. .

Почему прошел съезд в Северодонецке

Осенью 2004 года в Украине прошли президентские выборы. Во втором туре, по официальным данным ЦИК, кандидат Виктор Янукович победил с результатом 49,42%. У его конкурента - Виктора Ющенко - было 46,69%.

Сторонники Ющенко, поддержанные Западом, обвинили Януковича в подтасовке голосов, что обеспечило ему победу. По этой же причине началась "оранжевая революция" и первый Майдан.

Ее итогом стало проведение третьего тура выборов (по решению Верховного суда), в которых победил уже Виктор Ющенко. Он состоялся в конце декабря 2004 года.

Но еще до решения Верховного суда по третьему туру, когда еще было непонятно чем все закончится, 28 ноября сторонники Януковича, которых активно поддерживала Москва, провели тот самый съезд в Северодонецке.

Как прошел съезд в Северодонецке

О том, что на этом съезде намечается что-то из ряда вон выходящее было понятно еще накануне.

В Киеве президент Кучма не торопился передавать власть Януковичу, зато фактический контроль над столицей перешел к оранжевым - они были хозяевами улицы и никто их разгонять не собирался.

Заподозрив, что Кучма и Ко начинают Януковича "сливать", сторонники премьера решили провести акции устрашения. 26 ноября синхронно сразу несколько облсоветов юго-восточных регионов приняли постановления с призывами к властям к наведению порядка в Киеве, а чтоб тем быстрее "думалось", пригрозили созданием автономной "Юго-Восточной Украинской республики".

Кроме того, Харьковская область вообще прекратила перечисления средств в общеукраинский бюджет - до стабилизации политической обстановки в Киеве.

Поэтому настрой накануне съезда в Северодонецке был понятен.

На нем, среди прочих, присутствовали Виктор Янукович, председатель донецкого областного совета Борис Колесников, председатель луганского областного совета Виктор Тихонов, председатель харьковского областного совета Евгений Кушнарев, губернатор Донецкой области Анатолий Близнюк.

Из Москвы приехал тогдашний мэр российской столицы Юрий Лужков.

Самую резонансную речь произнес Борис Колесников, которые призвал к созданию на юго-востоке Украины отдельного независимого государства:

"В Украине сегодня сложилась чрезвычайная ситуация. Вслед за оппозиционными политиками, Верховная Рада преступила закон и попрала Конституцию страны. Ситуация выходит из-под контроля. Мы до последнего момента надеялись на спокойное разрешение конфликта. Но сейчас уже понятно, что это стало невозможным принципиально. Мы обязаны защищать интересы своих избирателей. И если нам не дадут защитить свой выбор, мы готовы идти на крайние меры.

В этом случае мы предлагаем: выразить недоверие всем высшим органам государственной власти, которые нарушили закон. Создать новое юго-восточное украинское государство в форме федеративной республики. Столицей нового государства станет Харьков, таким образом, будет восстановлена первая столица независимой Украинской республики.

Чтобы защититься от противоправных действий, направленных на наших соратников-губернаторов, в соответствии с законом Украины о местном самоуправлении, больше не делегировать полномочий обладминистрациям, а на ее основе создавать областные исполкомы.

Руководителю Центральной избирательной комиссии Сергею Кивалову мы говорим спасибо от Донбасса и хотим выразить свою поддержку. Мы знаем, как на него давили, и чего ему стоила принципиальная позиция. Экономическое процветание и стабильность новому государству обеспечит его высокий промышленный потенциал и членство в ЕЭП. Мы также заверяем мировое сообщество в том, что новое государственное образование будет иметь самую демократическую Конституцию в мире".

О том, как проходил съезд в Северодонецке, можно посмотрено на видео от 28 ноября 2004 года, в репортаже телеканала НТВ:

Итоги съезда в Северодонецке и последствия для его участников

Среди описанных выше решений съезда было принято такое: проведение в Луганской и Донецкой областях в первой половине декабря 2004 года референдума по вопросу обретения статуса самостоятельных республик в составе "украинской федерации".

Однако дальше слов тогда дело не пошло. Называались разные причины - резко негативная позиция президента Кучмы и спикера Литвина, недовольство крупных бинесменов юго-востока, "профилактические" беседы со стороны Запада.

Впрочем, главную роль сыграл тот факт, что Ющенко пошел на уступки. И, возможно, сепаратистская угроза стала одним из основных мотивов побудивших его искать компромисс.

Последний заключался в следующем - сторонники Януковича соглашаются на третий тур (то есть, фактически, на победу Ющенко), но взамен Ющенко соглашается проголосовать изменения в Конституцию, по которым он с 1 января 2006 года теряет львиную долю полномочий.

Именно тогда, в декабре 2004 года были проголосованы изменения в Конституцию по переходу Украины к парламентско-президентской республики. По этой Конституции Украина живет до сих пор (за исключением трех лет при Януковиче, который вернул прежнюю "пропрезидентскую" Конституцию).

По сути, компромисс оказался в среднесрочной перспективе в пользу Януковича. Ющенко, потеряв свои полномочия автоматически с начала 2006 года превратился в "хромую утку", проиграл выборы в Раду, после которых было сформировано правительство во главе с Януковичем.

А еще через несколько лет он стал президентом. И о сепаратизме в Украине с тех пор никто и не вспоминал вплоть до нового Майдана.

Впрочем, в 2005 году участникам съезда в Северодонецке пришлось пережить несколько неприятных месяцев. Были открыты уголовные дела против Евгения Кушнарева и Бориса Колесникова. Их обвиняли в сепаратизме и попытке насильственного изменения границ Украины. И Колесников даже на 5 месяцев сел в СИЗО.

Но в итоге дела были закрыты за отсутствием состава преступления.

Борис Колесников в суде 15 лет назад. Архивное фото

Почему "Северодонецк" начался 10 лет спустя

Очевидно, что съезд в Северодонецке был скорее информационной акцией - чтобы показать серьезность намерений проигравших выборы регионалов. Целью было договориться о послевыборном устройстве Украины, защитить свою собственность и разграничить сферы интересов.

Что и произошло. Власть перешла к Ющенко мирно, страна не развалилась, поскольку юго-восточные элиты заключили с новой властью пакт о ненападении. И в итоге остановился и сценарий автономии.

Однако архитекторы Майдана-2014 учли этот опыт. Трезво оценивая менеджерские навыки тех, кто рвался к власти, они понимали, что сценарий быстрого по историческим меркам реванша скорее всего повторится. И тогда новый протест взял курс на полную идеологическую зачистку юго-востока и постановку под контроль его элит. Поэтому и был Евромайдан куда более радикальным, чем его предшественник.

Соответственно, более радикальным был и ответ тех, кто считал Майдан госпереворотом и видел в нем наступление на свои ценности. Тем более, что одним из первых законов Рады, словно пощечина, стала отмена регионального статуса русского языка.

Националистический экспансионизм новой власти, наряду с действиями России, сыграли свою роль в фактическом отделении этих регионов. Это было второе издание "Северодонецка" - только более жесткое, чем безобидный, как это кажется теперь, съезд 2004 года.