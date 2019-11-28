В Киеве произошло неординарное ЧП. В ночь на 28 ноября неизвестные налетчики буквально разнесли офис НСЖУ.

Об этом глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко сообщил в своем Facebook.

"Ограбили Союз журналистов на Крещатике... Сегодня ночью неизвестные проникли в мой служебный кабинет и приемную и совершили ограбление. Офисные сейфы повреждены. В них хранились некоторые служебные документы и мои собственные средства... Часть служебных документов лежит на полу, часть вывернута на стол, ящики раскрыты. Исчезли документы и ценные вещи - еще выясняем...

Факт проникновения установлен утром сотрудниками офиса НСЖУ, сам я нахожусь в командировке в Запорожье. МВД и полиция проинформированы, оперативно уже проводятся следственные действия. Вот почему мы говорим, что безопасность - прежде всего. Даже в центре Киева, офис на Крещатике не может быть безопасным местом", - написал Сергей Томиленко.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что НСЖУ приглашает министра Бородянского на дискуссию об "инквизиции" для украинских СМИ.

Так же мы рассказывали, что в НСЖУ назвали драконовскими поправками стандарты для новостей, которые поручил разработать Зеленский.