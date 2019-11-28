Рейтинг Владимира Зеленского подбирается к психологической отметке в 50% и похоже скоро ее перешагнет. Речь о движении вниз, которое началось еще в октябре и продолжается дальше. С начала осени рейтинг просел на 21%.

Об этом идет речь в исследовании Киевского международного института социологии, которое охватывает три осенних месяца без последих пяти дней ноября.

Социологи узнали, как украинцы стали относиться к новым и старым политикам за это время - после формирования новой Рады и Кабмина.

"Страна" проанализировала самые интересные цифры исследования.

Кто из политиков терял и наращивал доверие

КМИС выяснил, как менялся уровень доверия к политикам после парламентских выборов и формирования новой Рады с Кабмином.

Рейтинг Юрия Бойко - лидера "Оппозиционной платформы "За жизнь" вырос с 20% позитивного восприятия в сентябре до 23% в ноябре. Это самый лучший показатель среди топ-политиков. На один процент - с 14 до 15 - подрос уровень популярности и у его соратников Медведчука и Рабиновича.

А вот у другого крыла политикума результаты скромнее. Рейтинг Порошенко застыл на 12%, а у Вакарчука вообще упал с 25 до 23%. Небольшой рост есть только у Тимошенко - с 19 до 20%.

При этом у Порошенко самый огромный антирейтинг - 64%.

Это говорит о том, что призывы к прекращению войны, выполнению Минских соглашений и примирению с РФ, находят больше отклика среди украинцев, чем обратные требования Порошенко и Вакарчука.

Теперь перейдем к властной команде. Там - сплошное проседание. Премьер Алексей Гончарук потерял 6% позитивного отношения, а спикер парламента Дмитрий Разумков - сразу 9%.

У Гончарука сильнее других выросла доля хейтеров (тех, кто относится к нему негативно) - с 9 до 25%. Что и неудивительно - его Кабмин продолжает антисоциальный курс предшественников.

Что не так с рейтингом президента

Но сильнее всего провалы власти ударили по рейтингу того, кто привел всю команду на вершину - Владимира Зеленского.

Позитивное отношение к Зеленскому, которое в сентябре составляло 73%, в ноябре скатилось до 52%. То есть упало на 21%.

При этом число тех, кто перестал верить в президента и стал к нему нейтрален, выросло на 9%. А вот число негативно настроенных к президенту - сразу на 12%. Это говорит о том, что действия Зеленского вызывают больше активного отторжения, чем просто непонимания.

Параллельно упал уровень доверия и ко всем органам власти, которые "позелененли" осенью. Уровень поддержки Кабмина рухнул на 14%, а Рады - на 17%. Антирейтинг правительства и парламента уже в районе 50%.

Это не первое падение рейтинга президента. Оно было зафиксировано еще в октябре. И уже тогда показало провал на 7% (правда, по данным другой социологической службы). Впрочем, исследование КМИС фиксирует ту же динамику падения: 7% в октябре и 6% за ноябрь.

Если Зеленский продолжит терять рейтинг такими темпами, то к концу года мы увидим президента с уровнем поддержки менее половины. Что будет выше, чем у всех остальных, но зато с перспективой их "догнать".

"Страна" уже анализировала, почему валилась поддержка Зе в октябре. Виной тому - невыполненные обещания по миру и посадкам и продолжение курса Порошенко во многих аспектах политики новой власти.

В ноябре же к этому добавилось еще несколько факторов.

Во-первых, первые платежки за отопление, которые, уже ударили по карману людей и удивили их выросшими ценами. В исследовании говорится, что украинцы стали больше платить за услуги ЖКХ.

45% опрошенных сказали, что коммунальные платежки за октябрь в этом году подорожали - в сравнении с тем же месяцем в прошлом году. У 10% она стала меньше и у 25% - осталась той же.

При этом резко выросла доля затрат на коммуналку в бюджетах украинских семей. Для большинства опрошенных этот показатель вырос с 6% в 2015 году до 14% сейчас. Вторая по размеру группа жалуется, что доля расходов увеличилась с 16% до 21%.

И это при том, что у людей были ожидания снижения тарифов, которые подгревал сам Зеленский, обещая вообще отменить плату за коммуналку людям старше 70 лет (но это обещание так и не выполнено).

Во-вторых, лоббируемый властью, но крайне непопулярный в народе закон о продаже сельхозугодий. Рада при активной поддержке президента приняла его в ноябре. Его, по данным КМИС, не поддерживают 64% украинцев, а за - только 29%. 59% заявили, что на референдуме проголосовали бы против запуска рынка земли.

Более того, если землю начнут продавать иностранцам без референдума, то 51% опрошенных сочтет виноватым президента и еще 43% - Верховную Раду.

Есть огромный запрос и на решение застарелых проблем. Так, 75% недовольны тем, что не снижаются тарифы (то есть ожидания этого остаются очень сильными), 70% считают, что никто не расследует резонансные уголовные дела и не борется с коррупцией. А 51% видит, что нет особых подвижек по окончанию войны.

Газовая удавка на шее у Зе

Еще 44% видят, что власть мало что делает по решению вопроса стабильных поставок газа в Украину.

И, несмотря на скромную относительно других цифру - потенциально это мощнейшая мина замедленного действия под рейтинг Владимира Зеленского.

Об этом у себя в Facebook пишет главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

"В интервью "Немецкой волне" топ-менеджер НАК Нафтогаз Юрий Витренко заявил, что "Газпром" уже предупредил НАК - если не будет контракта, то с 1 января вентель перекрывается, транзит прекращается.

И тут вновь вспоминается новость о падении рейтинга Зеленского.

В числе его причин многие называют информационные скандалы вокруг "слуг народа", невыполненные обещания, продажу земли, отсутствие подвижек по тарифам и социальным вопросам, отсутствие посадок Порошенко и его окружения и так далее.

Все это, безусловно, имеет место.

Но это, скажем так, цветочки. Ягодки будут с 1 января.

Если не будет транзита, то это означает, как минимум, рост тарифов в течение 2020 года, а как максимум (если зима будет холодной), массовые отключения отопления в Украине.

И Зеленский, в отличие от Порошенко, уже не сможет объяснить своим избирателям это все происками "страны-агрессора". Потому Зеленского избирали не для того, чтоб он войну продолжал, а для того, чтоб он ее прекратил. В том числе - и ради нормализации экономических отношений с Россией.

И рост тарифов, не говоря уже об отключениях, будет многократно более сильным ударом по позициям президента, чем переписка Яременко с проститутками.

Ну и это ещё не все.

В декабре пройдут переговоры нормандской четверки. После этого в Раде запланировано голосование закона по особому статусу Донбасса. В связи с этим есть надежды, что мирный процесс все-таки сдвинется с мёртвой точки, но есть и сильные опасения, что может быть все наоборот.

Что никаких конкретных договорённостей по миру не будет достигнуто, а закон об особом статусе либо вообще не будет принят, либо его примут в том виде, в котором он категорически не устроит Москву и "республики". И в том, и в другом случае мирный процесс будет остановлен, а война продолжится.

И как только люди окончательно осознают факт того, что "война продолжится", это будет вторым сильнейшим ударом по Зеленскому.

В совокупности газово-тарифные проблемы и война могут обрушить его рейтинг до 20% а то и ниже.

Поэтому если и нужно о чем-то сейчас думать Зеленскому, то в первую очередь о двух словах, повторяя их утром, днём и вечером - газ и Донбасс".