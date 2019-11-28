Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал о своей работе с уволенной после секс-скандала Александрой Клитиной. Об этом он заявил в интервью УНИАН.

"Клитина отвечает (интервью бралось до увольнения Клитиной - Ред.) за евроинтеграцию. Когда я пришел, мы имели 24 процента выполнения плана в отношении ассоциации с ЕС. Сейчас - 40 процентов. То есть, за два месяца мы продвинулись гораздо больше, чем за три года", - сказал министр.

Однако, по его словам, "это все равно мало". "Мы имеем много евроинтеграционных законопроектов, и я просил, чтобы она сосредоточилась исключительно на этом. А Клитина хотела заниматься всем и сразу. Мой опыт говорит, что когда человек выполняет много разных задач, то это не дает положительного результата", - отметил министр.

По словам Криклия, каждому члену своей команды он говорит, что "вы должны заслужить авторитет". "Если вы не сможете стать лидером, и рынок, бизнес, подчиненные не будут вас поддерживать, то вы не подходите для этой должности. С самого начала Клитина говорила, что кто-то ее не слушает. Я отвечал, что не буду лезть в микроменеджмент. Заместители существуют, чтобы меня усиливать, а не приходить ко мне с проблемами", - заявил Владислав Криклий.

Напомним, что вчера Кабмин уволил попавшую в секс-скандал замминистра Клитину.

Также мы писали о том, что Клитина рассказала о том, "чему она мешала" и "кого нужно гнать" с высоких постов в Укрзализныце.