По поручению правительства пенсии целой категории украинских пенсионеров - льготников могут "оптимизировать". Об этом идет речь в протоколе решения Кабмина, который поручил Минсоцполитики разработать новый законопроект о пенсиях в Украине.

Речь идет о работниках вредных производств, а таких в Украине - два списка. В первый входят, к примеру, шахтеры, металлурги, работающие у доменных печей, персонал химпрома и другие.

Во втором списке - те, кто трудится на вредных предприятиях, но в более щадящих для здоровья условиях. Об этом идет речь в протоколе решения Кабмина, который поручил Минсоцполитики разработать новый законопроект о пенсиях в Украине.

Они имеют главную льготу - более ранний выход на пенсию. Для таких специальностей нет привязки к пенсионному возрасту, можно уйти на заслуженный отдых по выслуге лет. И при этом еще и получать более высокую пенсию. Часть выплат идет из бюджета, а часть - из Пенсионного фонда.

Но в Минсоцполитики придумали как можно сэкономить на этих людях бюджетные средства. Так, для таких предприятия планируется вести понятие неких "корпоративных пенсий". Это будет обязательная накопительная система за счет работодателей.

"Такое нововведение обсуждается уже давно. Планируется, что для предприятий увеличат ЕСВ. 22%, как и сейчас, будет идти в Пенсионный фонд, а еще 7-15% - на накопительные пенсии работникам. 15% работодатели будут платить за представителей специальностей по списку №1 и 7% - по списку №2. Впрочем, пока неясно как будет решен вопрос сохранения этих денег. Получается, что они будут перечисляться в негосударственные ПФ, а те станут их инвестировать в различные проекты. При выходе человека на пенсию по выслуге лет (скажем, в 50 лет), именно из этих средств ему будут выплачивать пенсию. Вплоть до достижения им пенсионного возраста (60 лет). Затем пенсию станет платить государственный пенсионный фонд. Но если негосударственный фонд - держатель накопительного счета - вдруг обанкротится, то, получается, что человек вообще останется без пенсии. Этот вопрос нужно дополнительно урегулировать, чтобы снять подобные риски", - пояснил "Стране" глава управления социального страхования и пенсионного обеспечений Федерации профсоюзов Владимир Максимчук.

Аналитик института Grouford Алексей Кущ говорит, что идея Минсоцполитики с накопительными пенсиями грозит бизнесу повышенной налоговой нагрузкой, что чревато серьезными последствиями для экономики. Тем более, что как раз сейчас "вредные производства", которых обяжут содержать пенсионеров за свой счет, переживают не лучшие времена. В частности, металлургические предприятия из-за резкого снижения экспортных цен уже ушли в минус по производству (по итогам октября, почти на 12%) и задумались о сокращении штата.

Как сообщала "Страна", в Кабмине Гончарука хотят отвязать пенсии от прожиточного минимума и привязать выплаты к некой "базовой величине", которая ежегодно будет определяться самим же Кабмином.

Подробнее о том как правительство собирается поменять пенсионную систему читайте в материале "Страны" "Отмена доплат к пенсиям и увеличение ЕСВ. Как в Украине хотят поменять пенсионную систему".