Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский на сегодняшем брифинге обвинил руководство своей фракции, а также генпрокурора Руслана Рябошапку в сотрудничестве с пранкером "Джокером", который "разводит" политиков на переписки по телефону. В том числе и от имени генпрокурора.

"Я и мои адвокаты подавали заявление о возбуждении уголовного дела по факту несанкционированного доступа к телефону Рябошапки. Но из генпрокуратуры пришла отписка, что они не будут этим заниматься. С учетом этого, а также с учетом того, что руководитель фракции Давид Арахамия заявлял, что он сотрудничает с "Джокером", я считаю, что действия "Джокера" это спанированная информационная атака на депутатов фракции. К которой имет отношение руководство фракции и генпрокурор", - заявил Дубинский.

Он также предположил, что Рябошапка - это и есть сам Джокер и потреовал провести расследование. "Это также вопрос национальной безопасности", - заявил Дубинский.

Ранее "Страна" сообщала, что Арахамия рассказал, как уговорил Бужанского и Дубинского проголосовать за продажу земли.