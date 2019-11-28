Тесное сотрудничество Хантера Байдена с китайским бизнесом вызывает много вопросов с точки зрения этики и проблем национальной безопасности США на фоне расследования импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Fox News.

В частности, республиканцы требуют, чтобы Хантер Байден – 49-летний сын кандидата в президенты от демократов Джо Байдена дал показания перед Конгрессом о своей деятельности.

Отмечается, например, что в течение почти шести лет фирма, связанная с Хантером Байденом в Китае, перевела более 2,5 миллиардов долларов в различные автомобильные, технологические, энергетические и горнодобывающие предприятия.

Аналитики указывают на множество "этических проблем" для Хантера, совершающего такие сделки в Китае, в то время как его отец был в Белом доме. "В то время, когда администрация Обамы пыталась развернуться в сторону Азии, существовала продажная политика. Нужно, по крайней мере, остановиться и подумать, какие связи между политикой и личными интересами были там", - сказал Гарри Казианис, старший директор Центра национальных интересов.

По его словам, "есть вероятность, что Хантер Байден делал то, что делают многие члены семьи известных политиков – наживался на их имени". "И это выглядит грязно", - считает эксперт.

Ранее мы писали о том, что после скандала с получением денег из Китая сын Джо Байдена решил уйти из компании, которая выплатила ему больше миллиарда.