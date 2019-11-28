В четверг, 28 ноября, на Facebook-странице экс-заместителя министра Александры Клитиной, вокруг которой произошел новый виток скандала с перепиской, появилась запись о том, что она заболела. Также там появился вопрос об увольнении Государственного секретаря министерства инфраструктуры Андрея Галущака и главы "УЗ" Евгения Кравцова.

"Ну даже если предположить - министр меня уволил, потому что Джокер написал, что я хочу на его место? Если Министр считает эту переписку правдой, то почему Галущак и Кравцов еще не уволены? Потому как сказал министр (Владислав Криклий - Ред.) Галущак "хароший аппаратчик"? Я считаю, что менеджмент УЗ и наблюдательный совет, прикрывающий Кравцова как только можно, нужно гнать, сколько бы иностранцев там ни сидело!", - написала Клитина.

Также сообщается, что экс-заместитель на своей должности "мешала и сопротивлялась непрозрачным вещам". Среди них указывается закрытие малозагруженных жд-станций и помехи в сдаче в арену жд-вокзала "Киев Пассажирский".

"Так, на своей должности я мешала и сопротивлялась непрозрачным вещам - таким как закрытие мало деятельных станций, мешала сдать втихаря в аренду железнодорожный вокзал Киев Пассажирский вместо концессии, критиковала IPO УЗ - ну сами подумайте какой адекватный инвестор будет покупать акции компании перед реструктуризацией? Это просто попытка УЗ в будущем остаться квазимонополией под названием "холдинг" после реформы и дискриминировать частных операторов", - говорится в опубликованном сообщении.

Также Клитина призвала разделить "УЗ" на "независимых операторов".

Фото: facebook.com/Aleksandra Klitina

Как сообщала "Страна", в "Укрзализныце" планируют отказаться от традиционных стаканов с металлическими подстаканниками для горячих напитков, а использовать бумажные стаканы.

Напомним, что премьер-министр Алексей Гончарук в середине ноября заявлял о кадровой перестановке в "УЗ" уже в самое ближайшее время.