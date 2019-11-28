Ранним утром 28 ноября детективы Госбюро расследований совместно с сотрудниками МВД и бойцами спецподразделения СБУ "Альфа" начали обыск в доме 41-летней волонтерши Маруси Зверобой в селе Калиновка Киевской области.

Поводом для следственных действий послужили призывы Зверобой к убийству президента Украины Владимира Зеленского.

Вместе с ней сомневалась в бессмертии президента и нардеп от "Европейской солидарности" София Федына. Против обеих сейчас Генпрокуратура рассматривает вопрос о предъявлении подозрения.

"Страна" разбиралась, как проходил обыск у Алены Самбул (настоящее имя Зверобой).

Как проходил обыск

"Страна" первой сообщила о проведении обыска у Зверобой. "Да, прямо сейчас, у Маруси Зверобой обыск. Приехали ГБР-овцы в Калиновку", - рассказал нам наш источник. Информация подтвердилась позже, когда подозреваемая опубликовала видео начала обысков на своей странице в Facebook.

Изначально волонтер не хотела открывать силовикам дверь без присутствия своего адвоката. Однако детективы заявили, что в противном случае будут вынуждены выломать дверь и войти силой.

Когда детективы вошли в дом, то предъявили все необходимые для обыска документы: свои служебные удостоверения и решения суда.

В доме Маруся Зверобой пыталась выяснить причину для обысков и личные данные понятых. При обыске у Зверобой изъяли телефон.

Вторая участница скандальных заявлений с угрозами убийства президента Зеленского - нардеп София Федына поделилась видео обысков у себя на странице, назвав силовиков дикарями: "33-й год? Что за хамство? Что за дикое поведение?".

Накануне детективы ГБР совместно с сотрудниками СБУ направили в Генпрокуратуру проект подозрения против Зверобой и ее подруги - нардепа Софии Федыны.

Правда, у Федыны обысков нет - она пользуется депутатским иммунитетом. Но ГБР уже направило в ГПУ проект постановления о снятии с нее неприкосновенности.

"Или тебя повесить, или пристрелить". Роковой стрим Федыны и Зверобой

Обе гражданки - Зверобой и Федына находясь во Львове 26 октября записали компрометирующий их совместный видео-блог, который опубликовали на канале YouTube и в соцсетях. В видео обе женщины выражали угрозы убийством в адрес президента Украины Владимира Зеленского, связанные с его государственной деятельностью, сообщили в пресс-службе ГБР.

Сам видеоролик в названии содержит нелицеприятное обращение в адрес Зеленского: "Софія Федина та Маруся Звіробій. Львівський мега стрім... бо хтось думає, що безсмертний...".

Топ-5 цитат в адрес Зеленского:

"...Вова, ты не имеешь права тыкать. ... тебе будет тыкать вся страна, готовься к этому. Я призываю вообще на вы к этой гниде промосковской не обращаться... ", - заявляла Зверобой.

"...ты, п@р, ... у тебя мозги обработаны российской пропагандой... ты совком был, совком остался. Ты президентом стал, потому что тебя, б@, фабрики и ботофермы сделали", - слова подруги Зверобой - Федыны.

"... Порошенко кто-то желал, чтобы его в тюрьму посадили, а тебе желают, чтоб ты с@ка сдох, и просто обсуждают, каким образом", - из заявлений Маруси Зверобой.

"Или тебя повесить, или пристрелить, или пусть граната взорвется... Тебя кто-нибудь подорвет, я тебе обещаю. Тебя надо мочить, с@ка, в сортире", - цитата Зверобой.

Федына добавила, что президент может подорваться на гранате или его могут убить во время обстрела противника, "когда кто-то в голубой рубашечке" пойдет на передовую.

Сторонницы политики экс-президента Петра Порошенко слов не подбирали, комментируя поездку президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области.

Вслед за видеозаявлениями Федына размещала и посты негодования политикой Зеленского у себя в Facebook. Они также сопровождены заявлениями об убийстве: "кто-то думает, что он бессмертный".

Такие заявления Федыны и Зверобой в "Слуге народа" расценили как призывы к физической расправе с президентом. Впрочем, возмущения касались большей частью именно высказываний Федыны.

По словам главы фракции Александра Корниенко, правоохранительные органы должны разобраться в ситуации, а вот к Марусе Зверобой в пропрезидентской партии вопросов не было. "К блогеру вопросов нет – у нас свободная страна...", - сказал Корниенко.

Правда, потом, после того, как поднялись возмущения о безнаказанности угроз президенту и слабости Зеленского - в "Слуге народа" поменяли риторику. И заявили, что против обеих открыто уголовное дело.

Отметим, что Зверобой, как видно из цитат, гораздо сильнее грозила Зеленскому, вообще не стесняясь в выражениях. Риторика Федыны была мягче. Поэтому логично, что вопрос по Марусе, как участнице АТО, начали решать быстрее.

Проект же подозрения нардепу пока еще не подписан генпрокурором Рябошапкой.

Кто такая Маруся Зверобой

Настоящее имя активистки - Алена Степановна Самбул, ей 41 год. По образованию она редактор и журналист. Какое-то время работала дизайнером компьютерной графики.

Также она является членом Украинского и Всероссийского геральдического сообщества. В Василькове Киевской области управляет ЧП, которое предлагает создание гербов и флагов.

Также Самбул - командир 11-го резервного батальона ДУК "Правого сектора" в Киеве и Киевской области. Она помогает проводить военную подготовку скаутов на "Марусином полигоне". А с 2015 года Самбул-Зверобой сотрудничает с ВСУ в должности командира инструкторской группы ВДВ.

Прозвище Маруся Зверобой получила на Майдане от добровольцев. В одном из интервью она заявляла, что жителей Донбасса можно превратить в "отбитых бандеровцев", работая с ними.