Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет решил провести электронную перепись населения, тем самым сэкономив два миллиарда гривен. Об этом он написал на странице в Facebook.

"Хочу поделиться, как мы сэкономим в следующем году 2-3 млрд грн на переписи населения. Перепись населения Украины - один из моих топ-20 проектов. Его проведение было запланировано на конец следующего года, и в бюджете на него было предусмотрено 3,4 млрд грн. Почти 100.000 интервьюеров с планшетами должны были обойти дома и квартиры украинцев", - говорит министр.

Он заявил также, что вместе со специалистами по математике и социологии перепись будет проведена по определенному алгоритму. Он включает 4 шага:

Собираем анонимную информацию у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении. Собираем данные из реестров о детях (ЗАГСы) и пенсионеров (Пенсионный Фонд). Ведь эти группы имеют меньшее проникновение мобильных. Проводим "калибрирующие" социологические опросы. Уточняем, сколько сим-карт приходится в среднем на одного украинца в разных группах. Вставляем эти данные в математическую модель.

"В итоге мы получаем достаточно точную модель того, сколько людей живет в каких населенных пунктах", - считает министр

Фото: facebook.com

Напомним, что в Кабмине перепись населения Украины оценили в 5 миллиардов.

Также мы писали о том, что в Кабмине хотят, чтобы украинцы сами посчитали себя при помощи онлайн-инструментов.