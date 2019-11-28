"Собираем анонимную информацию". Дубилет рассказал, как проведет электронную перепись населения
Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет решил провести электронную перепись населения, тем самым сэкономив два миллиарда гривен. Об этом он написал на странице в Facebook.
"Хочу поделиться, как мы сэкономим в следующем году 2-3 млрд грн на переписи населения. Перепись населения Украины - один из моих топ-20 проектов. Его проведение было запланировано на конец следующего года, и в бюджете на него было предусмотрено 3,4 млрд грн. Почти 100.000 интервьюеров с планшетами должны были обойти дома и квартиры украинцев", - говорит министр.
Он заявил также, что вместе со специалистами по математике и социологии перепись будет проведена по определенному алгоритму. Он включает 4 шага:
- Собираем анонимную информацию у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении.
- Собираем данные из реестров о детях (ЗАГСы) и пенсионеров (Пенсионный Фонд). Ведь эти группы имеют меньшее проникновение мобильных.
- Проводим "калибрирующие" социологические опросы. Уточняем, сколько сим-карт приходится в среднем на одного украинца в разных группах.
- Вставляем эти данные в математическую модель.
"В итоге мы получаем достаточно точную модель того, сколько людей живет в каких населенных пунктах", - считает министр
Фото: facebook.com
Напомним, что в Кабмине перепись населения Украины оценили в 5 миллиардов.
Также мы писали о том, что в Кабмине хотят, чтобы украинцы сами посчитали себя при помощи онлайн-инструментов.