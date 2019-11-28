Подтвердилась информация "Страны" о том, что сегодня рано утром, 28 ноября, в Калиновке, в доме волонтера Маруси Зверобой детективы Госбюро расследований провели обыск.



Сама же Маруся Зверобой, которая подозревается в планировании (вместе с нардепом от ПЕС Софией Федыной - Ред.) убийства президента Зеленского и опубликовала видео обыска в Facebook.

Волонтер вызвала на место своего адвоката, а когда детективы зашли в дом, то предъявили решение суда и свои служебные удостоверения.

Также при обыске присутствовали сотрудники МВД и бойцы спецподразделения СБУ "Альфа".

Видео: facebook.com/marusyazvirobiy1

Напомнти, ранее "Страна" сообщала, что ГБР направила в Генпрокуратуру проект подозрения нардепу Федыне и ее подруге за угрозы убить Зеленского.