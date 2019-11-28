Кабмин хочет отвязать пенсии от прожиточного минимума и привязать выплаты к некой "базовой величине", которая ежегодно будет определяться Кабмином.

Об этом идет речь в протоколе решения Кабмина, который поручил Минсоцполитики разработать новый законопроект о пенсиях в Украине.

Стоит отметить, что такой проект, но касающийся социальных выплат, Минсоцполитики так же уже разработало. Отвязав надбавки от прожиточного минимума, его могут "привязать" у некой базовой величине, которая будет определяться от "другого показателя", но какого именно - пока неясно.

Известно лишь об идеях пересматривать базовую величину ежегодно, но желать это будет не парламент (как в случае с прожиточным минимумом), а Кабмин.

То есть, нет никаких гарантий, что это базовая величина будет увеличиваться хотя бы не процент инфляции. Скорее всего, все будет зависеть от наличия денег в госбюджете - если они будут, пенсионерам что-то подбросят, а если нет - повышение отложат до лучших времен.

Подробнее о том, как правительство собирается поменять пенсионную систему читайте в материале "Страны" "Отмена доплат к пенсиям и увеличение ЕСВ. Как в Украине хотят поменять пенсионную систему"

Также читайте о том, что суд признал незаконным установленный Кабмином прожиточный минимум.