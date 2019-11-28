Посольство Украины в США и Посольство Маршалловых островов в США подписали Соглашение об упрощении визового режима между Украиной и Маршалловыми островами. Об этом сообщает наше диппредставительство в Facebook.

"Сегодня еще одна экзотическая страна "открывает свои" двери для украинцев. В Посольстве Украины в США состоялась церемония подписания Соглашения об упрощении визового режима между Украиной и Маршалловыми острова", - сказано в сообщении.

Соответствующий документ подписали Временный поверенный в делах Украины в США Андрей Яневский и посол Маршалловых островов в США Джеральд Закиос.

Маршалловы острова - это государство, которое находится в центре самого Тихого океана между Гавайями и Филиппинами и находится в ассоциации с Соединенными Штатами Америки.

Отныне, украинцам достаточно иметь действительный украинский загранпаспорт, чтобы совершенно свободно без виз в течение 180 дней (при условии, если одно пребывание не будет превышать 90 дней подряд) с момента въезда находиться на территории Маршалловых островов. Соглашение вступит в силу после выполнения сторонами внутригосударственных процедур, уточнили дипломаты.

Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Напомним, что Зеленский попросил японцев о безвизе для украинцев.

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