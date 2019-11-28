В Киеве на 2 дня сократили график движения некоторых трамваев
Ночью 28 и 29 ноября в Киеве по сокращенному режиму будут работать трамваи № 14, 15 из-за ремонта путей на улице Дегтяревской. Про это сообщили в КП "Киевпастранс".
Последние отправления трамваев № 14 по маршруту:
- от Контрактовой площади: 22:15, 22:30;
- от просп. Отрадного: 00:01, 00:16.
Последние отправления трамваев № 15 по маршруту:
- от ул. Старовокзальной: 22:25, 22:40;
- от просп. Отрадного: 23:24, 23:39.
В 05:45 30 ноября движение трамваев будет восстановлено по обычному маршруту.
Напомним, что в Киеве на три дня закроют три станции городской электрички.
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