Ночью 28 и 29 ноября в Киеве по сокращенному режиму будут работать трамваи № 14, 15 из-за ремонта путей на улице Дегтяревской. Про это сообщили в КП "Киевпастранс".

Последние отправления трамваев № 14 по маршруту:

от Контрактовой площади: 22:15, 22:30;

от просп. Отрадного: 00:01, 00:16.

Последние отправления трамваев № 15 по маршруту:

от ул. Старовокзальной: 22:25, 22:40;

от просп. Отрадного: 23:24, 23:39.

В 05:45 30 ноября движение трамваев будет восстановлено по обычному маршруту.

Напомним, что в Киеве на три дня закроют три станции городской электрички.

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