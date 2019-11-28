Перед третьей встречей лидеров нормандской четверки США выразили поддержку Украине в том, как она "движется вперед на пути к мирным переговорам". Заявление Госдепартамента США опубликовано на сайте Посольства США в Украине от имени пресс-секретаря ведомства Морган Ортегус.

"Соединенные Штаты уверяют в своей непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины накануне встречи в "Нормандском формате" 9 декабря при участии Украины, Франции, Германии и России - первой такой встречи с 2016 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Соединенные Штаты будут работать с союзниками и партнерами, чтобы и дальше заставлять Россию выполнять взятые на себя обязательства по Минскими соглашениям и начать процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины над Донбассом. "Это было бы первым шагом к полному восстановлению территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды", - заявляет Госдеп.

"На протяжении последних недель президент Украины Зеленский делал осторожные, но нелегкие шаги на пути к миру и реформам, которые включают: дипломатические контакты для продвижения мирного процесса; содействие разведению сил вдоль линии разграничения; укрепление верховенства права; создание более благоприятного инвестиционного климата; и организации оборонного сектора Украины", - сказано в сообщении.

Также США поздравляют Украину с введением реформ, необходимых для ее долгосрочной безопасности и процветания.

"Соединенные Штаты поддерживают Украину в том, как она движется вперед на пути к мирным переговорам", - резюмируется в сообщении.

Напомним, что Путин проведет с Зеленским отдельную встречу на саммите "Нормандской четверки" и пригласит его на парад Победы в Москву.

Также мы писали о том, что секретарь СНБО заверил Париж, что Киев выполнил все условия для успеха саммита "Нормандского формата" 9 декабря.