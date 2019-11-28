В четверг, 28 ноября, большую часть территории Украины утром окутал густой туман, видимость на дорогах 200-500 метров. Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.

Отмечается, что днем 28 ноябрь и ночью 29 ноября на Закарпатье будет значительный дождь, в горах с мокрым снегом. Объявлен I уровень опасности, "желтый".

Также в Украине ожидается южный ветер, 5-10 м/сек. Температура ночью от +2 градусов до -3, на Закарпатье +1...+6; днем 0...+5, в большинстве южных и западных областей +4...+9, в Одесской области и в Крыму до +13 градусов.

Напомним, что синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание.

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