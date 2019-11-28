В четверг, 28 ноября, в Украине вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение на сумму 6,2 млн грн.

По закону № 263-IX, в Уголовный кодекс вернули статью о незаконном обогащении. Предусмотрено лишение свободы на 5-10 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до 3 лет в случае приобретения лицом активов, стоимость которых более чем на 6 243 250 грн превышает законные доходы.

Речь идет об активах, приобретенных высокопоставленным чиновником или другим человеком или компанией, если доказано, что это сделали по поручению должностного лица или он может прямо или косвенно распоряжаться соответствующими активами.

Закладывается исковая давность в 4 года. Иск по делу о признании активов необоснованными и их взыскании подается без взимания судебного сбора.

Соответствующие дела будет рассматривать коллегия Высшего антикоррупционного суда (ВАСУ) в составе трех судей, а апелляции - апелляционная палата ВАСУ.

Необоснованными считаются не только признанные необоснованными активы, но и деньги, полученные за их счет - все они подлежат конфискации или спецконфискации.

В деле о признании активов необоснованными, активы стоимостью от 834,6 тыс. грн в случае взыскания в доход государства и ареста, передаются в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Если невозможно взыскать активы, признанные необоснованными, обвиняемый должен оплатить их стоимость государству, или же будут изъяты другие его активы такой же стоимости.

Данные обвиняемого по делу о незаконных активах нельзя использовать, чтобы доказать совершение им уголовного нарушения.

Закон предусматривает раскрытие банковской тайны органам прокуратуры, ГБР и НАБУ в делах по выявлению необоснованных активов (в частности Нацбанком). В таком случае банк получит право предоставлять информацию о клиентах другого банка.

Кроме банковской тайны, НАБУ получит право истребовать информацию не только у правоохранительных и госорганов, органов местного самоуправления, но и предприятий, учреждений, организаций - в том числе обязательные для декларирования сведения об имуществе, доходах, расходах, финансовых обязательствах.

Со своей стороны, ГБР получит право запрашивать информацию для выявления необоснованных активов из автоматизированных справочных систем, реестров и баз данных, которые администрируют органы госвласти и местного самоуправления - в том числе информацию с ограниченным доступом.

Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) поручили извещать Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) или Офис генпрокурора о выявленных доказательствах незаконного обогащения.

Если Нацагентство по результатам проверки е-деклараций выявило признаки необоснованности активов - чиновнику предоставляется 10 рабочих дней, чтобы объяснить происхождение средств.

Вместе с тем темпы проверки деклараций НАПК и решения по их результатам не должны влиять на расследование и судебные производства.

Документ вносит изменения в ряд законодательных актов, предусматривая увольнение и прекращение полномочий ряда должностных лиц в случае вступления в силу решения суда о признании их доходов необоснованными.

Речь идет о судьях, начальниках в службе гражданской защиты, военнослужащих-контрактниках, военнослужащих в кадровой службе; сельских, поселковых, городских главах, старостах; уполномоченных; должностных лицах местного самоуправления; депутатах местных советов; членах ЦИК, представителях Государственной уголовно-исполнительной службы; директоре НАБУ, членах НАПК; прокурорах, членах Счетной палаты; директоре, первом заместителе и заместителе главы ГБР; полицейских; членах ВККС и Высшего совета правосудия; любых госслужащих и лицах, уполномоченных выполнять функции государства.

Напомним, что Всемирный банк похвалил Украину за принятие закона о незаконном обогащении.

Также "Страна" писала о 5 вопросах об ответственности за незаконное обогащение, закон о которой подписал Зе.