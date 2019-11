В среду, 27 ноября, на химическом предприятии TPC Group неподалеку от Хьюстона, одного из крупнейших промышленных центров американского штата Техас, прогремел сначала один, а потом второй взрыв. Об этом сообщает CNN.

Первый взрыв на заводе прогремел около 01:00 ночи по местному времени. В результате получили ранения по меньшей мере три человека. Кроме того, пострадала инфраструктура городка Порт-Нечес.

Второй взрыв произошел примерно через 12 часов. Местная власть обеспечила обязательную эвакуацию в радиусе 6,5 км от химзавода из-за высокой опасности новых взрывов.

"Еще один взрыв прогремел во второй половине дня среды на Техасском химическом заводе близ Хьюстона, где продолжают гореть химикаты", - говорится в сообщении.

Фото: edition.cnn.com

Сейчас руководство комбината прилагает усилия, чтобы сохранить неповрежденными резервуары с химикатами, которые находятся в непосредственной близости от места аварии. Пожарные борются с распространением огня.

Причину взрывов выясняет следствие.

BREAKING: Second explosion caught on camera at TCP. The explosion happened shortly after 2 p.m. today. No reports of additional injuries at this point. You can see an object from the plant flying into the air. Mandatory evacuation ordered. pic.twitter.com/gTgZOKaR66