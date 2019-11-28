Директор Госбюро расследований Роман Труба заявил о том, что "жучков" в его кабинете не устанавливал ни один легальный правохранительный орган. Он так же признался, что не знает как именно солидная часть записей, около 30 часов, попала в руки экс-президента Петра Порошенко, который в свою очередь, передал ее Дональду Туску.

"На мой взгляд, лица, осуществлявшие незаконную запись в кабинете директора ГБР, и лица, которые сейчас владеют этими записями, - не одни и те же. Каким образом Петр Порошенко получил эти записи, я не знаю и не могу сказать. Я - руководитель правоохранительного органа. Я говорю только фактами. Если у меня будут факты, каким образом Порошенко получил эти записи, обязательно озвучу", - заявил Роман Труба в интервью "Левому берегу".