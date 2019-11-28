Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Урсулу фон дер Ляйен по случаю ее утверждения Европарламентом на должности главы Еврокомиссии и с утверждением нового состава общеевропейского правительства.

Свои поздравленния президент Зеленский обнародовал в официальном Twitter.

"Поздравляю Урсулу фон дер Ляйен с назначением новым главой Европейской комиссии! Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с вами и вашей командой в достижении амбициозных целей в отношениях "Украина-ЕС, что бы сделать Европу более сильной, безопасной и процветающей!", - написал глава государства.

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Ранее "Страна" сообщала, что председатель ОБСЕ летит в Украину и посетит Донбасс в компании главы МИД Украины.

Рабочий визит главы ОБСЕ Мирослава Лайчака пройдет с 28 по 29 ноября. Он намерен вместе с главой МИД Украины Вадимом Пристайко посетить так же и пгт Станица Луганская.