Сегодня, 28 ноября, рано утром детективы Госбюро расследований нагрянули с обысками в Калиновку, в дом волонтера Маруси Зверобой, которая вместе с нардепом Софией Федыной подозревается в планировании убийства президента Владимира Зеленского.

Об этом "Стране" стало известно от источника в адвокатских кругах.

"Да, прямо сейчас, у Маруси Зверобой обыск. Приехали ГБР-овцы в Калиновку", - рассказал нам наш источник.

Напомним, ранее "Страна" в материале "Или тебя повесить, или пристрелить" выяснила, кто угрожает убить Зеленского и почему в "Слуге народа" считают это нормальным.

Так же сама София Федына, народный депутат от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" расценила подготовку ей подозрения как свидетельство существования режима Зеленского. Об этом нардеп написала в своем Facebook.

Скриншот: Facebook/ sofiya.fedyna