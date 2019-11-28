Нашу страну ждет уникальное культурное событие. В Украину привезут коллекцию рукописных документов (так называемых кодексов - Ред.) древних цивилизаций ацтеков, инков, майя и других народов доколумбовой Америки. Ее планируют показать в трех вузах Киева, Харькова и Львова.

Об этом рассказал первый заместитель министра образования и науки Юрий Полюхович во время визита в Харьковский нацуниверситет им. Каразина, как передает пресс-служба МОН.

"Сейчас мы имеем возможность привезти в Украину коллекцию кодексов древних цивилизаций майя, ацтеков, миштеков, сапотеков и тому подобное. Конечно, это не сами книги, а их очень качественные копии, ведь оригиналы находятся в музеях или библиотеках разных стран и не вывозятся оттуда. Коллекция, которую мы хотим привезти - единственная в мире. Мы уже завершили переговоры, чтобы показать ее в Украине в следующем году", - отметил Юрий Полюхович.

Выставка поочередно будет открыта в трех вузах. Сначала в Киеве ее принимать национальный университет им. Шевченко.

"Вторым городом будет Харьков, ведь именно здесь родился выдающийся исследователь цивилизации майя Юрий Кнорозов. Об этом мало знают в Украине, но именно он впервые дешифровал письменность майя. И я очень рад, что в Харьковском национальном университете сохранилось много вещей, связанных с Кнорозовым, есть целая экспозиция. Ведь он начинал обучение в этом вузе 1939, на истфаке. Поэтому именно Харьков станет вторым местом, куда мы привезем коллекцию ", - пояснил первый замминистра.

Третьим городом будет Львов, конкретный вуз сейчас определяется.

В рамках визита в харьковский вуз Юрий Полюхович также прочитал лекцию о новейших исследованиях цивилизации майя.

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