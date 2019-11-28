Сегодня, 28 ноября, в Украину с двухдневным рабочим визитом прибудет министр иностранных и европейских дел Словакии, глава ОБСЕ Мирослав Лайчак.

Программа визита предусматривает так же совместную поездку министров иностранных дел Украины и Словакии в пгт Станица Луганская, передает пресс-служба МИД Украины.

"Целью визита главы ОБСЕ является подведение итогов председательства Словацкой Республики в ОБСЕ, а также согласование позиций, важных для сохранения главного внимания ОБСЕ к вызовам, вызванным российской агрессией против Украины.

Состоится обмен мнениями по подготовке к заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ, запланированного на 5-6 декабря в Братиславе. Стороны намерены обсудить также ключевые вопросы повестки дня украинского-словацких отношений", - добавили в пресс-службе МИД Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что в ОБСЕ считают, что новый обмен пленными пройдет в ближайшее время.