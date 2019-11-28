В четверг, 28 ноября, в Европе пройдут матчи пятого тура Лиги Европы. Сегодня будем болеть сразу за две украинские команды. В Швеции киевские динамовцы сыграют против Мальме. Эту игру в прямом эфире покажет канал Футбол 2. Начало трансляции в 21.55.

А Александрия сегодня примет во Львове немецкий Вольфсбург. Эту игру так же покажет канал Футбол 2 в прямом эфире, начнется поединок в 19.50.

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко на предматчевой пресс-конференции заявил, что киевляне приехали в Швецию только за победой.

"Мы приехали играть и побеждать. В нашей группе ни одна из команд не потеряла шансов пробиться в европейскую весну. Турнирная таблица настолько плотная, что нужно не только демонстрировать свою игру, но и добиваться результата. Целенаправленно готовились к игре. Важно было избежать травм и повреждений у игроков, чтобы это не помешало реализации наших планов на матч", - сказал Михайличенко.

"Что касается турнирных позиций, то основная наша задача - это выход из группы. Впереди еще два матча, поэтому, по моему мнению, говорить о финальном распределении мест еще рано. Мы готовимся показать свою игру и добиться желаемого результата, а уже после этого будем подводить итоги", - добавил наш тренер.

Видео: ФК Динамо Київ