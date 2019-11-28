Сразу три женщины публично обвинили постоянного представителя США при Евросоюзе Гордона Сондланда в сексуальных домогательствах.

Обвинения Николь Фогель, Яны Солис и Натали Септ в адрес Сондланда были опубликованы в журнале Portland Monthly. Все случаи, описанные ими, произошли еще до его назначения постпредом США при ЕС, как передает Интерфакс.

Женщины сообщили, что Сондланд целовал или пытался сделать это без их согласия, а перед одной из них обнажился по пояс. Все трое заявили, что после того, как они отказали Сондланду, то он отомстил им профессионально.

Сам Гордон Сондланд отвергает все эти обвинения.

"За десятилетия моей карьеры в бизнесе и гражданских делах мое поведение может быть подтверждено сотнями сотрудников и коллег, с которыми я работал в бесчисленных обстоятельствах. Эти ложные утверждения о нежелательных прикосновениях и поцелуях придуманы и, я считаю скоординированы в политических целях", - заявил Сондланд.

В свою очередь, его адвокат Джим Макдермотт обвинил женщин в попытке подорвать доверие к показаниям Сондланда в ходе расследования в рамках процесса импичмента Трампа.

"Учитывая сроки вашей предполагаемой истории, следует разумный вывод, что вы пытаетесь повлиять на авторитет постпреда Сондланда как свидетеля в предстоящем расследовании импичмента", - заявил он СМИ.

Напомним, что Сондланд является одним из ключевых свидетелей расследования в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.