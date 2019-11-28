Премьер-министр Алексей Гончарук, который ранее объявил, что не будет отменять плату за коммунальные услуги для украинцев, продолжает терять доверие украинцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Так, к Гончаруку положительно относятся в конце ноября 11% опрошенных, а отрицательно - 25%.

В течение осени уменьшалась доля тех, кто относится к нему положительно - в начале сентября таких было 17%.

В то же время увеличивалось доля тех, кто относится к нему негативно: 9% в сентябре, 14% - в октябре, 18% в начале ноября, 25% - в конце ноября.

Ранее мы отмечали, что падение доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленского в ноябре значительно ускорилось.

Также, по данным опросов, украинцы негативно относятся к продаже земли.