74% украинцев поддерживают снятие неприкосновенности с Петра Порошенко - опрос
Подавляющее большинство украинцев поддерживают идею снять неприкосновенность с экс-президента Петра Порошенка и привлечь его к уголовной ответственности.
Об этом говорят данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
Оценивая заявление лидера партии "Слуга народа" Корниенко о том, что их фракция поддержит снятие неприкосновенности с народного депутата, пятого президента Украины Петра Порошенко, если такой запрос поступит в Верховную Раду, 74% опрошенных в той или иной степени поддержали это решение; 21% - не поддержали.
Напомним, большинство украинцев также против открытия рынка земли.
В целом, рейтинги Владимира Зеленского уже третий месяц продолжают катиться вниз.
Первое падение показателей президента было зафиксировано еще в начале октября.