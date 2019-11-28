Подавляющее большинство украинцев поддерживают идею снять неприкосновенность с экс-президента Петра Порошенка и привлечь его к уголовной ответственности.

Об этом говорят данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Оценивая заявление лидера партии "Слуга народа" Корниенко о том, что их фракция поддержит снятие неприкосновенности с народного депутата, пятого президента Украины Петра Порошенко, если такой запрос поступит в Верховную Раду, 74% опрошенных в той или иной степени поддержали это решение; 21% - не поддержали.

Напомним, большинство украинцев также против открытия рынка земли.

В целом, рейтинги Владимира Зеленского уже третий месяц продолжают катиться вниз.

Первое падение показателей президента было зафиксировано еще в начале октября.