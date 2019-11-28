64% против. Украинцы не поддерживают земельную реформу Зеленского - опрос
Рейтинг президента Владимира Зеленского продолжает падать. Не исключено, что немалую роль в этом сыграла земельная реформа, которую продвигает Зеленский и его партия "Слуга народа".
Народ ее не поддерживает.
О чем свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии,
Так, если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшее воскресенье, 59% опрошенных ответили, что проголосовали бы "против". И только 22% за.
Напомним, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении закон о разрешении продажи земель сельскохозяйственного назначения.
По данным опроса, не поддерживают этот закон 64% респондентов.
При этом в целом доверие к президенту снизилось до 52% за последние несколько месяцев.
Ранее сообщалось, что Украина упала в рейтинге простоты уплаты налогов Всемирного банка и PwC.