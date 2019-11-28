Падение доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленского в ноябре значительно ускорилось.

Как свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, если в начале сентября к нему демонстрировало позитивное отношение 72% опрошенных, в октябре - 66%, в начале ноября - 64%, то в конце ноября уже всего 52%.

При этом число тех, кто негативно к нему относится возросло с 7% до 19%.

На 10% с начала ноября уменьшилось число тех, кто одобряет деятельность президента - с 64% до 54%. И на 13% выросло число тех, кто не одобряет - с 23% до 36%.

Ранее сообщалось, что падение рейтинга Зеленского, согласно опросу от КМИС, началось еще в начале октября.