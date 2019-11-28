Второе за сутки землетрясение потрясло города и села Албании. Фото
Новое землетрясение магнитудой 5,6 всколыхнуло 27 ноября побережье Албании, где днем ранее уже случились смертельные подземные толчки.
Об этом сообщает издание Ansamed.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в Адриатическом море. Уточняется, что мощные толчки были ощутимы в 40 километрах от столицы Албании. Сообщений о пострадавших или разрушениях пока нет.
Фото: ansamed.info
Напомним, днем ранее в Албании уже произошли подземные толчки, в результате чего погибли по меньшей мере три десятка человек.
По разным данным пропали без вести от 10 до 25 человек. 45 человек удалось спасти из-под обломков
Это было самое мощное землетрясение в регионе за последние десятки лет.
Кроме того, вместе с Албанией "тряхнуло" землетрясением Боснию и Герцеговину.