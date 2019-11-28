Новое землетрясение магнитудой 5,6 всколыхнуло 27 ноября побережье Албании, где днем ранее уже случились смертельные подземные толчки.

Об этом сообщает издание Ansamed.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в Адриатическом море. Уточняется, что мощные толчки были ощутимы в 40 километрах от столицы Албании. Сообщений о пострадавших или разрушениях пока нет.

Фото: ansamed.info

Напомним, днем ранее в Албании уже произошли подземные толчки, в результате чего погибли по меньшей мере три десятка человек.

По разным данным пропали без вести от 10 до 25 человек. 45 человек удалось спасти из-под обломков

Это было самое мощное землетрясение в регионе за последние десятки лет.

Кроме того, вместе с Албанией "тряхнуло" землетрясением Боснию и Герцеговину.