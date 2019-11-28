Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко на пресс-конференции перед матчем пятого тура группового этапа Лиги Европы против "Мальме" подчеркнул, что киевляне приехали в Швецию за победой.

Слова Михайличенко приводит официальный сайт "Динамо".

"Мы приехали играть и побеждать. В нашей группе ни одна из команд не потеряла шансов пробиться в европейскую весну. Турнирная таблица настолько плотная, что нужно не только демонстрировать свою игру, но и добиваться результата", - сказал Михайличенко.

"Целенаправленно готовились к игре. Важно было избежать травм и повреждений у игроков, чтобы это не помешало реализации наших планов на матч", - также отметил тренер.

"Что касается турнирных позиций, то основная наша задача - это выход из группы. Впереди еще два матча, поэтому, по моему мнению, говорить о финальном распределении мест еще рано. Мы готовимся показать свою игру и добиться желаемого результата, а уже после этого будем подводить итоги", считает Михайличенко.

Матч "Мальме" - "Динамо" пройдет 28 ноября. Начало встречи - в 22.00.

Напомним, после четырех туров в активе у "Динамо" 6 очков и второе место в группе В. В случае победы киевляне досрочно выйдут в плей-офф турнира.

Напомним, что на игру против Мальме Алексей Михайличенко взял 21 футболиста.

Еще отметим, что ранее на своем поле динамовцы минимально победили "Мальме" в Лиге Европы.