Президент США Дональд Трамп, чей портрет не хотела вешать Йованович в посольстве в Киеве, на своей странице в Twitter опубликовал отредактированную фотографию Рокки Бальбоа - главного героя фильма "Рокки". Вместо головы Сильвестра Сталлоне на фотографии лицо главы Соединенных Шатов Америки.

Фотография Трампа-боксера появилась в микроблоге без подписи. На поясе у Трампа-Рокии пояс с государственной символикой США. Вероятно, это намек на его "поединок" с демократами по поводу импичмента.

Скриншот: Twitter/Donald J. Trump

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп назначил своего зятя руководить возведением стены на границе с Мексикой.

Также мы рассказывали, что Верховный суд США разрешил Трампу не предъявлять Конгрессу свои налоговые декларации.