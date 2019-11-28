Трамп опубликовал свое фото в Twitter с торсом Сталлоне из фильма "Рокки"
Президент США Дональд Трамп, чей портрет не хотела вешать Йованович в посольстве в Киеве, на своей странице в Twitter опубликовал отредактированную фотографию Рокки Бальбоа - главного героя фильма "Рокки". Вместо головы Сильвестра Сталлоне на фотографии лицо главы Соединенных Шатов Америки.
Фотография Трампа-боксера появилась в микроблоге без подписи. На поясе у Трампа-Рокии пояс с государственной символикой США. Вероятно, это намек на его "поединок" с демократами по поводу импичмента.
Скриншот: Twitter/Donald J. Trump
Ранее "Страна" сообщала, что Трамп назначил своего зятя руководить возведением стены на границе с Мексикой.
Также мы рассказывали, что Верховный суд США разрешил Трампу не предъявлять Конгрессу свои налоговые декларации.
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