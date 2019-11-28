Известный пианист Лука Затравкин (Сафронов), сын художника Никаса Сафронова, застрял в унитазе в самолете рейса Казань-Москва перед приземлением. Выбраться оттуда мужчине помогли пассажиры.

Инцидент произошел 24 ноября на рейсе Казань-Москва авиакомпании "Победа". Лука Затравкин застрял в унитазе во время полета и не смог самостоятельно выбраться. Пианист начал громко кричать, что "не хочет умирать в туалете".

В этот момент лайнер готовился к посадке, сообщает KazanFirst.

В итоге выбраться он смог только с помощью пассажиров и экипажа самолета. В Сети появилось видео, на котором слышно, как ему помогают со словами "Давай, давай еще раз!". Выбрался из унитаза Затравкин под аплодисменты других пассажиров.

Утверждается, что это произошло с ним не впервые. Причиной стал лишний вес пианиста – в 28 лет он весит 231 кг.

В Казани музыкант давал концерт в Дербышкинском доме-интернате.

Ранее сообщалось, что Никас Сафронов пообещал лично подарить портрет Трампу, когда тот приедет в Россию.

Еще мы писали, что тема пропавших унитазов во время переговоров Путина и Зеленского не поднималась.