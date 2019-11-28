Обмен пленными между так называемыми "Л/ДНР" и Киевом пройдет в ближайшее время. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Мартин Сайдик. Об этом Сайдик заявил журналистам после заседания ТКГ в Минске, передает "Интерфакс-Украина".

Дипломат подчеркнул, что стороны по этому вопросу введут "действительно очень серьезную работу".

"Я убежден, что стороны хотят обмен и я надеюсь, что он состоится в обозримое время", - сказал Сайдик.

По его словам, эта тема была сегодня в центре дискуссии гуманитарной рабочей группы ТКГ.

"112 Украина" со ссылкой на своего корреспондента сообщают, что одной из ключевых тем стала тема обмена пленными. Но какие-либо детали, фамилии и сроки этого обмена станут известны только после встречи "нормандской четверки" 9 декабря в Париже.

Как мы уже писали, по данным российских СМИ, обмен может быть проведен по формуле "всех на всех".

При этом Киев может выдать 250 человек в обмен на 100 заключенных. По его словам, списки для обмена на данный момент согласованы и утверждены. Стороны занимаются регулированием юридической стороны вопроса, поскольку подготовленные для обмена лица имеют различный процессуальный статус.

По словам близкого к офису президента Украины источника, вопрос обмена заключенными будет обсуждаться во время предстоящей встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже. Кроме того, прогресс в этом вопросе может быть отражен в коммюнике, принятие которого возможно по итогам встречи Нормандского формата.