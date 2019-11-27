В Запорожской области сотрудники полиции приехали на вызов о краже ноутбука, который оказался ложным. Заявитель бы пьян и рассказал, что он позвонил в полицию потому, что ему было очень скучно и хотелось с кем-то пообщаться. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области.

Вызов поступил вечером с пгт Веселое Запорожской области. Мужчина по телефону заявил, что к нему пробрались воры и украли ноутбук, деньги и документы. На место выехала следственно-оперативная группа. Там они обнаружили пьяного 36-летнего мужчину, у которого на самом деле ничего украдено не было. Полицейским он честно признался, что ему было грустно и одиноко и он не придумал ничего лучше, чем вызвать правоохранителей и поговорить с ними.

В полиции составили на заявителя админпротокол за ложный вызов.

Правоохранители объяснили это тем, что для отработки каждого сообщения привлекается личный состав спецслужб и, выезжая на ложные вызовы, они могут не успеть оказать помощь там, где она действительно требуется.

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