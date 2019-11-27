Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста бывшего командира харьковского подразделения "Беркут" Виктора Шаповалова, которого обвиняли в преступлениях против активистов Майдана в 2013-2014 годах.

Об этом говорится в заявлении"Адвокатской совещательной группы" на Facebook.

Беркутовец находился под арестом с 2015 года.



"Сегодня, 27 ноября, Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Виктора Шаповалова, обвиняемого в превышении власти и служебных полномочий 18 февраля 2014 года во время противостояния в центре города, что повлекло тяжкие последствия", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение суд принял из-за "закона Савченко", по которому срок содержания под стражей Шаповалова составляет 9 лет из 10 максимально предусмотренных предъявленным ему обвинением.

Его дело с 2016 года рассматривает Подольский райсуд Киева.

Скриншот: Facebook/Адвокатська дорадча група / Advocacy Advisory Panel

Ранее "Страна" сообщала, что Парубий дал показания в суде по делу беркутовцев.

Также мы рассказывали, что Портнов призвал Рябошапку либо отпустить экс-бойцов "Беркута", либо расследовать преступления майдановцев.