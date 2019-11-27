Командира харьковского "Беркута" освободил суд в Киеве
Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста бывшего командира харьковского подразделения "Беркут" Виктора Шаповалова, которого обвиняли в преступлениях против активистов Майдана в 2013-2014 годах.
Об этом говорится в заявлении"Адвокатской совещательной группы" на Facebook.
Беркутовец находился под арестом с 2015 года.
"Сегодня, 27 ноября, Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Виктора Шаповалова, обвиняемого в превышении власти и служебных полномочий 18 февраля 2014 года во время противостояния в центре города, что повлекло тяжкие последствия", - говорится в сообщении.
Соответствующее решение суд принял из-за "закона Савченко", по которому срок содержания под стражей Шаповалова составляет 9 лет из 10 максимально предусмотренных предъявленным ему обвинением.
Его дело с 2016 года рассматривает Подольский райсуд Киева.
Скриншот: Facebook/Адвокатська дорадча група / Advocacy Advisory Panel
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